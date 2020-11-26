Разумков из самоизоляции напомнил Кабмину о бюджете-2021 и нардепам о кризисе с КСУ, фото — Тексты

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Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал о первых результатах работы рабочей группы, которая согласовывает законопроекты об антикоррупционном законодательстве.

Председатель Рады уже две недели на самоизоляции дома и напомнил коллегам, что до сих пор не решенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, «которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного суда».

На своей странице в Фейсбук Разумков рассказал, что рабочая группа по урегулированию этого вопроса провела пять заседаний и согласовала возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.

Разумков также ожидает от Кабмина проект бюджета на 2021 год, «поскольку времени для его принятия осталось не так много».

Спикер чувствует себя лучше, но все еще получил положительный тест на коронавирус. Следующая неделя в Раде будет пленарной, а статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительна. Разумков прогнозирует, что появится на работе в парламенте уже на следующей неделе, а удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний положительно повлияет на эпидемическую ситуацию в Раде.

В парламенте сейчас работает рабочая группа, призванная свести к единому замечания нардепов к изменениям в законодательстве. Она должна выработать общее мнение до 1 декабря.

Разумков внес в Раду альтернативный президентскому законопроект о решении КСУ, в котором речь идет о восстановлении прав НАПК осуществлять учет, контролировать, проверять и обнародовать электронные декларации. Этот документ прошел профильный комитет, но депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский внес в Раду альтернативный и заблокировал рассмотрение проекта Разумкова.

Оба законопроекта еще раз прошли комитет, их рассмотрение Разумков анонсировал с 9 по 13 ноября, но этого не произошло.