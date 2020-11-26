Генштаб ВСУ не видит военного решения конфликта с Россией на Донбассе — Хомчак — война на Донбассе

https://racurs.ua/n146996-genshtab-vsu-ne-vidit-voennogo-resheniya-konflikta-s-rossiey-na-donbasse-homchak.html

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Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, озвучил возможные последствия для Украины от военного решения конфликта с Россией в Донецкой и Луганской областях. По его словам, человеческие потери от военной операции будут исчисляться трех-четырехзначными цифрами за продвижение на 3−5 км вглубь оккупированных территорий.

Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также, — заявил генерал-полковник Хомчак в интервью НВ.

Он убежден, что полномасштабная война невозможна по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов.

Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит, — пояснил он.

Также, со слов Хомчака, нельзя будет применять артиллерию, поскольку ВСУ везде подошли вплотную к населенным пунктам.

Второй причиной являются потенциальные серьезные жертвы среди военных, а третьей — численность российской армии, что позволит агрессору «взять количеством».

Она имеет сегодня больше ресурсов… Мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия, — пояснил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак также подчеркнул, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все военные передвижения по Донецкой и Луганской областям будут «сливаться» на «ту сторону».