Підсумки “найжорсткішого” засідання ТКГ підбив Київ

https://racurs.ua/ua/n146990-pidsumky-nayjorstkishogo-zasidannya-tkg-pidbyv-kyyiv.html

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Невтішні підсумки «найжорсткішого» засідання Тристоронньої контактної групи підбив Київ — українська делегація ініціює на наступному тижні позачергову зустріч ТКГ та заявляє про необхідність провести до кінця 2020 року зустріч «нормандської четвірки» на найвищому рівні.

Про це йдеться у повідомленні української делегації для участі у ТКГ, оприлюдненому у соцмережах.

Українська сторона ініціює на наступному тижні позачергове засідання ТКГ, на якому були б розглянуті такі питання:

звільнення утримуваних осіб,

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Очільник української делегації Леонід Кравчук наголосив, що основою мирного врегулювання є домовленості на вищому рівні у нормандському форматі.

Кравчук принципово вимагав від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати паризьких домовленості.

Журналіст Сергій Гармаш, радник української делегації в ТКГ, у дописі в Фейсбук зазначив, що засідання вийшло вкрай напруженим через обговорення запропонованого бойовиками «плану дій» щодо Донбасу.

Сьогодні була найжорсткіша ТКГ на моїй пам’яті. Вони дістали навіть всетерплячого, дипломатичного Кравчука… Перший президент України піднімає руку, щоб висловитися, а його не помічають, передаючи слово «трьом літерам». Коли Гризлов хоче щось сказати — він просто включає мікрофон і каже… Мінські угоди і саме поняття ТКГ ОБСЄ трактує чомусь виключно в московському ракурсі., — написав він.



Нагадаємо, 25 листопада в форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. За її підсумками в прес-службі делегації не інформували про будь-які зрушення в обговоренні ключових питань, а повідомили лише про ініціативу провести позачергове засідання.