“План Путіна” для Донбасу передбачає вибори і «особливий статус» до 2050 року

https://racurs.ua/ua/n146955-plan-putina-dlya-donbasu-peredbachaie-vybory-i-osoblyvyy-status-do-2050-roku.html

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«План Путіна» для Донбасу на засіданні Тристоронньої контактної групи запропонували підконтрольні Росії представники терористичних угруповань у відповідь на «план Кравчука», реалізацію якого ініціювала українська делегація в ТКГ.

Речник української делегації Олексій Арестович заявив, що в разі підтримки Росією запропонованого терористами плану для Донбасу, країна-окупант фактично визнає себе стороною конфлікту. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Росія фактично себе визнала стороною конфлікту. Не посередником, як вони стверджували шість років, а стороною конфлікту. Це все змінює. Тоді ми починаємо говорити з Росією, а вона перестає робити вигляд, що вона лише посередник, — сказав він.

Сайти бойовиків пишуть, що «план Путіна» для ОРДЛО містить 15 пунктів, серед яких — зміни до Конституції України для закріплення на нині окупованих територіях особливого самоврядування до 2050 року, а також проведення місцевих виборів через п’ять місяців після затвердження такого плану у Верховній Раді, пише «ЛІГА.Новини».

Водночас Арестович переконаний, що якщо росіяни беруть на себе відповідальність (українська делегація попросила їх письмово це підтвердити), тоді «ми беремо цей план і говоримо ОБСЄ, що готові працювати з двома документами одночасно — нашим та їхнім, і напрацьовуємо певний компромісний або компіляційний документ».

Він також нагадав, що 9 грудня минає рік з паризького саміту нормандської четвірки і досягнених там домовленостей.

Хто буде винен в їхньому невиконанні? Я думаю, що оскільки у нас є потужна підтримка Німеччини, Франції і, неофіційно, але фактично, нової адміністрації США, то винним може виявитися безпосередньо Володимир Путін. Він і був винен, але буде фіксація офіційна, — наголосив Арестович.

Нагадаємо, 5 листопада Україна підготувала так званий «план Кравчука», який передбачає повне припинення війни і демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 року. У Кремлі відповіли, що він розходиться з мінськими домовленостями. 12 листопада українська делегація в ТКГ повідомила, що Україна передала свій план в ОБСЄ і чекає від них узгодженого з іншими учасниками переговорів по Донбасу єдиного документу для обговорення.