Виборчком Львова оголосив переможця другого туру виборів мера

Андрій Садовий, фото: «То є Львів»

https://racurs.ua/ua/n146989-vyborchkom-lvova-ogolosyv-peremojcya-drugogo-turu-vyboriv-mera.html

Ракурс

Андрій Садовий офіційно проголошений переможцем другого туру виборів міського голови Львова, голосування на яких відбулося 22 листопада.

Міська територіальна виборча комісія (ТВК) оприлюднила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ, повідомляє видання «Твоє місто» з посиланням на голову комісії Ігоря Сліпецького.

Згідно з результатами виборів, кандидат від «Самопомочі» Садовий, який вперше очолив Львів у 2006 році, здобув 62,25% голосів виборців, його опонент Олег Синютка, представник «Європейської солідарності», — 37,75%.

23 листопада Синютка привітав Садового з перемогою у другому турі виборів мера Львова.

Нагадаємо, Садовий нещодавно заявив про спробу узурпації влади у Львові «Європейською солідарністю» через оголошене на вже 24 листопада перше засідання новообраної міської ради Львова.