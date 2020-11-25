Избирком Львова объявил победителя второго тура выборов мэра

Андрей Садовый, фото: «То є Львів»

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Ракурс

Андрей Садовый официально провозглашен победителем второго тура выборов городского головы Львова, голосование на которых состоялось 22 ноября.

Городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) обнародовала официальные результаты выборов главы Львовской ОТО, сообщает издание «Твоє місто» со ссылкой на главу комиссии Игоря Слипецкого.

Согласно результатам выборов, кандидат от «Самопомощи» Садовый, который впервые возглавил Львов в 2006 году, получил 62,25% голосов избирателей, его оппонент Олег Синютка, представитель «Европейской солидарности» — 37,75%.

23 ноября Синютка поздравил Садового с победой во втором туре выборов мэра Львова.

Напомним, Садовый недавно заявил о попытке узурпации власти во Львове «Европейской солидарностью» из-за объявленого на уже 24 ноября первого заседания новоизбранного городского совета Львова.