Россия осуществляет информационную спецоперацию против Украины, фото: StopFake

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Россия осуществляет информационную спецоперацию против украинских властей, целью которой является провоцирование недоверия к руководству государства и дискредитация его деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ.

Еще одно направление этой кампании — критика действий украинской власти относительно решения насущных социальных и экономических проблем, таких как эпидемия коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, обнародованном пресс-службой ведомства.

Отмечается, что с этой целью Россия активно использует пророссийские СМИ, а также журналистов и агентов влияния, в том числе находящихся на территории Украины.

В разведке считают, что осуществление страной-агрессором этой информационной кампании свидетельствует о слабости позиций Кремля в Украине и его неспособности достичь своих целей.

За почти семь лет вооруженной агрессии против нашего государства украинский народ научился отличать правду и приобрел иммунитет ко лжи российской пропаганды, — убеждены в ГУР.

Напомним, контрразведка СБУ недавно задержала руководителя одного из подразделений Нацгвардии, завербованного российскими спецслужбами в 2019 году.