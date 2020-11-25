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Ракурс
Росія здійснює інформаційну спецоперацію проти України, фото: StopFake

Критику дій влади щодо коронавірусу використовує РФ в антиукраїнській спецоперації — розвідка

25 лис 2020, 22:54
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Росія здійснює інформаційну спецоперацію проти української влади, метою якої є провокування недовіри до керівництва держави та дискредитація його діяльності з урегулювання ситуації на фронті війни з РФ.

Ще один напрямок цієї кампанії — критика дій української влади щодо вирішення нагальних соціальних та економічних проблем, таких як епідемія коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться у заяві Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, оприлюдненій прес-службою відомства.

Зазначається, що з цією метою Росія активно використовує проросійські ЗМІ, а також журналістів та агентів впливу, зокрема й тих, що перебувають на території України.

У розвідці вважають, що здійснення країною-агресором цієї інформаційної кампанії свідчить про слабкість позицій Кремля в Україні та його неспроможність досягнути своїх цілей.


За майже сім років збройної агресії проти нашої держави український народ навчився відрізняти правду та набув імунітету до брехні російської пропаганди, — переконані в ГУР.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ нещодавно затримала керівника одного з підрозділів Нацгвардії, завербованого російськими спецслужбами у 2019 році.

Джерело: Ракурс


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