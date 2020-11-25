Безвіз зі ще однією державою отримала Україна

Безвіз зі ще однією державою отримала Українаhttps://racurs.ua/ua/n146987-bezviz-zi-sche-odniieu-derjavou-otrymala-ukrayina.htmlРакурс
Україна та Сент-Вінсент і Гренадіни, розташована на межі Карибського моря та Атлантичного океану острівна держава, запустили безвізовий режим.
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив про це у своєму Твіттері.
Відповідні документи Пристайко підписав сьогодні, 25 листопада, разом із верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Великій Британії Ценіо Люїсом.
Пристайко вважає досягнення безвізового режиму з цією державою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадінами були встановлені лише у 2019 році.
Незалежною державою Сент-Вінсент і Гренадіни стали у 1979 році.
Сент-Вінсентом і Гренадіни, зокрема, є членом Британської Співдружності націй. Главою держави є британська королева, представлена генерал-губернатором.
Крок за кроком всі країни Співдружності стануть стануть безвізовими для для українців, — запевнив Пристайко.
Нагадаємо, Кабмін нещодавно запровадив безвізовий режим з Індонезією.