Безвіз зі ще однією державою отримала Україна

Українці отримали безвізовий режим з Сент-Вінсент і Гренадінами, фото: Вадим Пристайко

https://racurs.ua/ua/n146987-bezviz-zi-sche-odniieu-derjavou-otrymala-ukrayina.html

Ракурс

Україна та Сент-Вінсент і Гренадіни, розташована на межі Карибського моря та Атлантичного океану острівна держава, запустили безвізовий режим.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив про це у своєму Твіттері.

Відповідні документи Пристайко підписав сьогодні, 25 листопада, разом із верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Великій Британії Ценіо Люїсом.

Пристайко вважає досягнення безвізового режиму з цією державою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадінами були встановлені лише у 2019 році.

Незалежною державою Сент-Вінсент і Гренадіни стали у 1979 році.

Сент-Вінсентом і Гренадіни, зокрема, є членом Британської Співдружності націй. Главою держави є британська королева, представлена генерал-губернатором.

Крок за кроком всі країни Співдружності стануть стануть безвізовими для для українців, — запевнив Пристайко.

Нагадаємо, Кабмін нещодавно запровадив безвізовий режим з Індонезією.