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Ракурс
Українці отримали безвізовий режим з Сент-Вінсент і Гренадінами, фото: Вадим Пристайко

Безвіз зі ще однією державою отримала Україна

25 лис 2020, 22:20
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Україна та Сент-Вінсент і Гренадіни, розташована на межі Карибського моря та Атлантичного океану острівна держава, запустили безвізовий режим.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив про це у своєму Твіттері.

Відповідні документи Пристайко підписав сьогодні, 25 листопада, разом із верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Великій Британії Ценіо Люїсом.

Пристайко вважає досягнення безвізового режиму з цією державою дипломатичною перемогою, оскільки дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадінами були встановлені лише у 2019 році.

Незалежною державою Сент-Вінсент і Гренадіни стали у 1979 році.

Сент-Вінсентом і Гренадіни, зокрема, є членом Британської Співдружності націй. Главою держави є британська королева, представлена генерал-губернатором.


Крок за кроком всі країни Співдружності стануть стануть безвізовими для для українців, — запевнив Пристайко.

Нагадаємо, Кабмін нещодавно запровадив безвізовий режим з Індонезією.

Джерело: Ракурс


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