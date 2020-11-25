Віталій Кім та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n146986-novogo-golovu-mykolayivskoyi-oda-pryznachyv-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, своїм указом № 517/2020 від 25 листопада

призначив нового голову Миколаївської облдержадміністарції (ОДА).

Ним став Віталій Кім. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Попереднім указом № 516/2020 Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Миколаївської ОДА Георгія Решетілова.

Зазначається, що Зеленський зустрівся з Кімом та вручив йому службове посвідчення, побажавши наснаги на цій посаді.

Кім народився в Миколаєві у 1981 році. Він закінчив Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова за економічним фахом. Очолював низку приватних підприємств.

На нещодавніх місцевих виборах Кім був другим номером у виборчому списку пропрезидентської партії «Слуга народу» до міської ради Миколаєва.

Нагадаємо, кандидатуру Кіма Кабмін затвердив під час свого засідання 11 листопада.