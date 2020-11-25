Виталий Ким и Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n146986-novyy-glava-nikolaevskoy-oga-naznachil-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, своим указом № 517/2020 от 25 ноября

назначил нового главу Николаевской облгосадминистарции (ОГА).

Им стал Виталий Ким. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Предыдущим указом № 516/2020 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской ОГА Георгия Решетилова.

Отмечается, что Зеленский встретился с Кимом и вручил ему служебное удостоверение, пожелав сил на этом посту.

Ким родился в Николаеве в 1981 году. Он окончил Украинский государственный морской технический университет им. адмирала Макарова по экономической специальности. Возглавлял ряд частных предприятий.

На недавних местных выборах Ким был вторым номером в избирательном списке пропрезидентской партии «Слуга народа» в городской совет Николаева.

Напомним, кандидатуру Кима Кабмин утвердил во время своего заседания 11 ноября.