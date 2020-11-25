В большинстве регионов Украины 26 ноября осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В большинстве регионов Украины 26 ноября осадки не ожидаются.

Только в части восточных областей синоптики прогнозируют мокрый снег. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит −2…+5°, днем — +1…+9°.

Погода в Киеве 26 ноября будет без осадков, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до +1…+3°, днем — поднимутся до +5…+7°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит −3…−5°, днем — +7…+9°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе в следующие сутки также будет без осадков. Ночью термометры покажут +1…+3°, днем — +7…+9°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре будет облачной, без осадков. Синоптики ожидают температуру воздуха +1…+3°, днем — +5 …+7°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове ожидается с дождем и мокрым снегом ночью и без осадков днем. Температура ночью составит 0…-2°, днем ​​воздух прогреется до +2…+4°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 26 ноября будет без осадков. Ночью ожидается температура воздуха −2…−4°, днем — +5…+7°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 26 ноября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Напомним, безморозный период в Киеве в 2020 году продолжался 215 дней.