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Ракурс
В мире 26 ноября отмечают Международный день борьбы с ожирением

26 ноября отмечают Международный день борьбы с ожирением

25 ноя 2020, 20:37
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26 ноября во мире ежегодно отмечается Международный день борьбы с ожирением. Ожирение считается одной из самых серьезных проблем сферы здоровья XXI века.

Также на 26 ноября приходится Международный день защиты прав женщин.

Православная церковь в этот день чтит память святого Иоанна Златоуста, одного из основателей Константинопольского патриархата. Он был блестящим оратором, адвокатом и религиозным полемистом, фигура которого заметно выделяется среди ряда других религиозных деятелей.

В православии Иоанна Златоуста считают одним из трех главных Отцов церкви, рядом с законодателем монашеской жизни архиепископ Кесарии Василием Великим и константинопольским патриархом Григорием Богословом.


В народе считалось, что со Златоуста зима утверждалась в своих правах — становится холоднее, а земля погружается в сон до весны.

Народные приметы:

  • карканье ворон в этот день — к потеплению;
  • если уголь в печи ярко тлеет — следует ожидать непогоды;
  • если идет пушистый снег — следует ожидать небольшого мороза;
  • дождь или непогода этого дня предсказывает богатый урожай в следующем году.

Источник: Ракурс


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