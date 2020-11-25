В мире 26 ноября отмечают Международный день борьбы с ожирением

https://racurs.ua/n146984-26-noyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-borby-s-ojireniem.html

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26 ноября во мире ежегодно отмечается Международный день борьбы с ожирением. Ожирение считается одной из самых серьезных проблем сферы здоровья XXI века.

Также на 26 ноября приходится Международный день защиты прав женщин.

Православная церковь в этот день чтит память святого Иоанна Златоуста, одного из основателей Константинопольского патриархата. Он был блестящим оратором, адвокатом и религиозным полемистом, фигура которого заметно выделяется среди ряда других религиозных деятелей.

В православии Иоанна Златоуста считают одним из трех главных Отцов церкви, рядом с законодателем монашеской жизни архиепископ Кесарии Василием Великим и константинопольским патриархом Григорием Богословом.

В народе считалось, что со Златоуста зима утверждалась в своих правах — становится холоднее, а земля погружается в сон до весны.

Народные приметы: