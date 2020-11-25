У світі 26 листопада відзначають Міжнародний день боротьби з ожирінням

https://racurs.ua/ua/n146984-26-lystopada-vidznachaut-mijnarodnyy-den-borotby-z-ojyrinnyam.html

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26 листопада у світі щороку відзначають Міжнародний день боротьби з ожирінням. Ожиріння вважається однією з найсерйозніших проблем сфери здоров’я XXI сторіччя.

Також на 26 листопада припадає Міжнародний день захисту прав жінок.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого Іоана Золотоустого, одного із засновників Константинопольського патріархату. Він був блискучим оратором, адвокатом і релігійним полемістом, постать якого значно виділяється з-поміж низки інших релігійних діячів.

У православ’ї Іоана Золотоустого вважають одним із трьох головних Отців церкви, поряд із законодавцем чернечого життя архієпископ Кесарії Василієм Великим та константинопольським патріархом Григорієм Богословом.

У народі вважалося, що зі Златоуста зима утверджувалася у своїх правах — стає холодніше, а земля занурюється в сон до весни.

Народні прикмети: