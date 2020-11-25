Деменция у пожилых. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146715-pochemu-v-bolnicah-zapadnoy-ukrainy-prakticheski-net-starikov-s-demenciey.html

Ракурс

В психиатрических стационарах в западных областях Украины практически нет пожилых людей с деменцией. А в восточных регионах пожилые люди с деменцией проходят стационарное лечение в одном отделении с пациентами с другими психическими расстройствами.

Как рассказала в интервью «Ракурсу» врач-психиатр Ирина Пинчук, люди с деменцией не должны находиться вместе с больными шизофренией или с людьми с другими психическими заболеваниями.

В чем же секрет того, что в западных областях Украины практически нет стариков с деменцией?

«Разные факторы, — отвечает Ирина Пинчук. — Религиозный уклад, возможность находиться с пожилым человеком дома (в сельской местности), сложившиеся стереотипы. В регионах, где считается стыдным отдать родителей в такую больницу, родные стараются создать определенные условия для человека, и он остается в семье. В то время как в Восточной Украине отделения заполнены. Более того, многие больные — брошены в стационарах».

Врач пояснила, что в крупных промышленных регионах на востоке преобладающее большинство людей работают на предприятиях, средств на сиделку нет, да и сеть таких услуг у нас не развита. Ввиду сложившихся условий люди предстают перед выбором и отдают приоритет детям, а не родителям.

«С другой стороны, у нас прописано, что если у тебя есть дети, ты ограничен в получении государственной социальной помощи. И в промышленном регионе это все создало такую ситуацию: государственные социальные службы не берут для ухода при наличии детей, частных нет или очень дорогие для населения, и люди оказываются в больницах. В Западной Украине иной уклад: всегда есть кто-то рядом, родственники или сосед, ну и исторически, культурно так сложилось. Одна Украина — и такие разные подходы. Большую роль играет религия. Очень помогает семьям с подобными проблемами католическая община, православные — меньше», — отмечает Ирина Пинчук.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.