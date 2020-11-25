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У більшості регіонів України 26 листопада опади не очікуються, фото: «Ракурс»

Без опадів в більшості регіонів — погода в Україні на 26 листопада (КАРТА)

25 лис 2020, 21:14
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У більшості регіонів України 26 листопада опади не очікуються.

Лише в частині східних областей синоптики прогнозують мокрий сніг. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме −2…+5°, вдень — +1…+9°.

Погода в Києві 26 листопада буде без опадів, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +1…+3°, вдень — піднімуться до +5…+7°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме −3…−5°, вдень — +7…+9°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі наступної доби також буде без опадів. Вночі термометри покажуть +1…+3°, вдень — +7…+9°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі буде хмарною, без опадів. Синоптики очікують температуру повітря +1…+3°, вдень — +5…+7°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Харкові очікується з дощем та мокрим снігом вночі та без опадів вдень. Температура вночі становитиме 0…-2°, вдень повітря прогріється до +2…+4°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 26 листопада буде без опадів. Вночі очікується температура повітря −2…−4°, вдень — +5…+7°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Україні на 26 листопада. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 26 листопада буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.


Геомагнітні збурення. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, безморозний період у Києві в 2020 році тривав 215 днів.

Джерело: Ракурс


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