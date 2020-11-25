Безвиз с еще одним государством получила Украина

Безвиз с еще одним государством получила Украинаhttps://racurs.ua/n146987-bezviz-s-esche-odnim-gosudarstvom-poluchila-ukraina.htmlРакурс
Украина и Сент-Винсент и Гренадины, расположенное на границе Карибского моря и Атлантического океана островное государство, запустили безвизовый режим.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил об этом в своем Твиттере.
Соответствующие документы Пристайко подписал сегодня, 25 ноября, вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом.
Пристайко считает достижение безвизового режима с этим государством дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены только в 2019 году.
Независимым государством Сент-Винсент и Гренадины стали в 1979 году.
Государство Сент-Винсент и Гренадины, в частности, является членом Британского Содружества наций. Главой государства является британская королева, представленная генерал-губернатором.
Шаг за шагом все страны Содружества станут станут безвизовыми для для украинцев, — заверил Пристайко.
Напомним, Кабмин недавно ввел безвизовый режим с Индонезией.