Безвиз с еще одним государством получила Украина

Украинцы получили безвизовый режим с Сент-Винсент и Гренадинами, фото: Вадим Пристайко

https://racurs.ua/n146987-bezviz-s-esche-odnim-gosudarstvom-poluchila-ukraina.html

Ракурс

Украина и Сент-Винсент и Гренадины, расположенное на границе Карибского моря и Атлантического океана островное государство, запустили безвизовый режим.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил об этом в своем Твиттере.

Соответствующие документы Пристайко подписал сегодня, 25 ноября, вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом.

Пристайко считает достижение безвизового режима с этим государством дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены только в 2019 году.

Независимым государством Сент-Винсент и Гренадины стали в 1979 году.

Государство Сент-Винсент и Гренадины, в частности, является членом Британского Содружества наций. Главой государства является британская королева, представленная генерал-губернатором.

Шаг за шагом все страны Содружества станут станут безвизовыми для для украинцев, — заверил Пристайко.

Напомним, Кабмин недавно ввел безвизовый режим с Индонезией.