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Ракурс
Командира одного з підрозділів Нацгвардії викрили на передачі інформації російським спецслужбам, фото: СБУ

Державна зрада — командир підрозділу Нацгвардії передавав оборонні відомості Росії (ФОТО, ВІДЕО)

25 лис 2020, 16:55
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Російські спецслужби у 2019 році завербували українського військовослужбовця, командира одного з підрозділів Національної гвардії.

Він, за завданням своїх кураторів, збирав інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів, повідомляє прес-центр СБУ.

Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об'єктів, — зазначають у СБУ.

Зловмисника викрили в результаті проведеної військовою контррозвідкою СБУ спецоперації.

Під час обшуків за місцем служби і проживання агента російських спецслужб були отримані докази його протиправної діяльності.

Військовослужбовцеві оголошено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Командира одного з підрозділів Нацгвардії викрили на передачі інформації російським спецслужбам, фото: СБУ

Командира одного з підрозділів Нацгвардії викрили на передачі інформації російським спецслужбам, фото: СБУ

Командира одного з підрозділів Нацгвардії викрили на передачі інформації російським спецслужбам, фото: СБУ

Командира одного з підрозділів Нацгвардії викрили на передачі інформації російським спецслужбам, фото: СБУ

Командира одного з підрозділів Нацгвардії викрили на передачі інформації російським спецслужбам, фото: СБУ


Нагадаємо, у вересні в Рівному затримали агента російських спецслужб, котрий намагався здійснити диверсію на місцевому водоканалі.

Джерело: Ракурс


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