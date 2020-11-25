Командира одного з підрозділів Нацгвардії викрили на передачі інформації російським спецслужбам, фото: СБУ

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Російські спецслужби у 2019 році завербували українського військовослужбовця, командира одного з підрозділів Національної гвардії.

Він, за завданням своїх кураторів, збирав інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів, повідомляє прес-центр СБУ.

Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об'єктів, — зазначають у СБУ.

Зловмисника викрили в результаті проведеної військовою контррозвідкою СБУ спецоперації.

Під час обшуків за місцем служби і проживання агента російських спецслужб були отримані докази його протиправної діяльності.

Військовослужбовцеві оголошено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, у вересні в Рівному затримали агента російських спецслужб, котрий намагався здійснити диверсію на місцевому водоканалі.