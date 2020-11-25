"Велике будівництво" перевірить Венедіктова, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n146975-velyke-budivnyctvo-pereviryt-venediktova-dokument.html

Ракурс

Програму «Велике будівництво», яку в 2020 році активно просували та здійснювали в уряді та Офсі президента, перевірить Офіс генпрокурора.

Слідчі з’ясують, чи не порушувався закон при будівництві доріг та інших об'єктів в рамках президентської ініціативи.

Копію розпорядження Ірини Венедіктової опублікували «Букви». Офіс генпрокурора змушений відреагувати у такий спосіб на публікації в ЗМІ та звернення громадян, як стверджували про часті випадки порушення закону та зловживань під час проведення закупівель і здійснення робіт.

Генпрокурор звернути «особливу увагу на законність використання бюджетних коштів, передбачених на будівництво».

Аналізуватимуть проект Зеленського за період за 2019 року та 11 місяців 2020 року. Рекомендації щодо перевірки розписані на 11 сторінках.

Восени цього року в коридорах влади ширилася інформація про нібито відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Замінити його може голова «Укравтодору» Олександр Кубракова.

Опозиція закидає діючій владі, що на ремонт доріг пішла половина коронавірусного фонду, причому на проекті ремонту доріг заробив наближений до влади картель з семи компаній.