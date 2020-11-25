Офис генпрокурора проверит "Большую стройку"

«Большую стройку» проверит Венедиктова, фото — ОП

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Программу «Большая стройка», которую в 2020 году активно продвигали и осуществляли в правительстве и Офисе президента, проверит Офис генпрокурора.

Следователи выяснят, не нарушался ли закон при строительстве дорог и других объектов в рамках президентской инициативы.

Копию распоряжения Ирины Венедиктовой опубликовали «Буквы». Офис генпрокурора вынужден отреагировать таким образом на публикации в СМИ и обращения граждан, которые утверждали об участившихся случаях нарушения закона и злоупотреблениях при проведении закупок и осуществлении работ.

Генпрокурор просит обратить «особое внимание на законность использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство».

Анализировать проект Зеленского будут за период с 2019 года и 11 месяцев 2020 года. Рекомендации по поводу проверки расписаны на 11 страницах.

Осенью этого года в коридорах власти распространилась информация о якобы отставке министра инфраструктуры Владислава Криклия. Заменить его может глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Оппозиция обвиняет власть в том, что на ремонт дорог ушла половина коронавирусного фонда, причем на проекте ремонта дорог заработал приближенный к власти картель из семи компаний.