Заявление нардепа-прокурора Януковича о «госперевороте на Майдане» оценит ГБР

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Заявление Рената Кузьмина, нардепа от ОПЗЖ, о признании Революции достоинства «государственным переворотом» проверят в Офисе генпрокурора и Госбюро расследований.

Об этом 25 ноября сообщил депутат от фракции «Голос» в Верховной Раде Ярослав Юрчишин. По его словам, он уже направил соответствующие обращения.

Во времена Януковича Кузьмин работал замсекретаря СНБО и первым заместителем генпрокурора. Сейчас он инициировал открытие уголовного производства о признании событий на Майдане «госпереворотом».

Заявление подписали нардепы от «Голоса», отдельные представители «ЕС» и «Слуги народа».

Весь мир признал Революцию достоинства, а сам Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной. Он участвовал в выборах президента в 2014 году, а также в парламентских выборах 2019 года, по результатам которых получил депутатский мандат от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука. Это и позволило ему вернуться после пяти лет «пряток» в Крыму в Украину и пытаться дискредитировать Революцию достоинства и ее участников, — отметил Юрчишин.



Напомним, в прошлом году 15 сентября Генпрокуратура закрыла уголовное производство против Кузьмина из-за отсутствия доказательств. В 2014 году Генпрокуратура «взялась» за Кузьмина по подозрению в незаконном задержании Юрия Луценко. Позже МВД просило Интерпол объявить Кузьмина в розыск, однако в бюро решили, что дело экс-заместителя генпрокурора носит политический характер.

Также напомним, что в ноябре лидерам Евромайдана направили повестки о допросах в связи с производством об осуществлении «госпереворота», открытым по заявлению Кузьмина.