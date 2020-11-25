Лондонский Тауэр, фото: Bob Collowan

https://racurs.ua/n146973-756-tys-grn-vydelilo-pravitelstvo-na-izgotovlenie-ukrainoyazychnyh-gidov-v-versale-i-tauere.html

Ракурс

Правительство постановило перераспределить 756,6 тыс. грн на изготовление украиноязычных гидов в Версале (бывшей резиденции французских королей) и Лондонском Тауэре (крепости в исторической части Лондона, которая на протяжении длительного времени была резиденцией английских монархов).

Соответствующее решение Кабмин принял во время своего заседания сегодня, 25 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что изготовление таких гидов является инициативой жены президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской.

Эту сумму распределят так:

582 тыс. грн на изготовление украинского аудиогида о Лондонском Тауэре;

174, 6 тыс. грн на изготовление украинского аудиогида о музее «Версальский дворец».

Перераспределение этих средств стало возможным в связи с уменьшением командировок представителей аппарата МИДа из-за эпидемии коронавируса — в результате было сэкономлено 597, 081 тыс. грн. Еще 159,591 тыс. грн. было сэкономлено в связи с окончанием членства Украины в Исполнительном совете по запрещению химического оружия.

Ожидается, что создание этих украиноязычных аудиогидов позволит укрепить положительный имидж Украины за рубежом, в частности на культурной арене Великобритании и Франции.

Напомним, в октябре Зеленская посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан меморандум о создании первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида.