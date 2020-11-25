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Ракурс
Лондонский Тауэр, фото: Bob Collowan

750 тыс. грн выделило правительство на проект Зеленской в Версале и Тауэре (ДОКУМЕНТ)

25 ноя 2020, 16:16
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Правительство постановило перераспределить 756,6 тыс. грн на изготовление украиноязычных гидов в Версале (бывшей резиденции французских королей) и Лондонском Тауэре (крепости в исторической части Лондона, которая на протяжении длительного времени была резиденцией английских монархов).

Соответствующее решение Кабмин принял во время своего заседания сегодня, 25 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что изготовление таких гидов является инициативой жены президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской.

Эту сумму распределят так:

  • 582 тыс. грн на изготовление украинского аудиогида о Лондонском Тауэре;
  • 174, 6 тыс. грн на изготовление украинского аудиогида о музее «Версальский дворец».

Перераспределение этих средств стало возможным в связи с уменьшением командировок представителей аппарата МИДа из-за эпидемии коронавируса — в результате было сэкономлено 597, 081 тыс. грн. Еще 159,591 тыс. грн. было сэкономлено в связи с окончанием членства Украины в Исполнительном совете по запрещению химического оружия.

Ожидается, что создание этих украиноязычных аудиогидов позволит укрепить положительный имидж Украины за рубежом, в частности на культурной арене Великобритании и Франции.


Решение Кабмина, документ: Алексей Гончаренко

Напомним, в октябре Зеленская посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан меморандум о создании первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида.

Источник: Ракурс


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