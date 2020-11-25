Лондонський Тауер, фото: Bob Collowan

https://racurs.ua/ua/n146973-756-tys-grn-vydilyv-uryad-na-vygotovlennya-ukrayinomovnyh-gidiv-u-versali-ta-taueri-dokument.html

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Уряд постановив перерозподілити 756,6 тис. грн на виготовлення україномовних гідів у Версалі (колишній резиденції французьких королів) та Лондонському Тауері (фортеці в історичній частині Лондона, котра впродовж тривалого часу була резиденцією англійських монархів).

Відповідне рішення Кабмін ухвалив під час свого засідання сьогодні, 25 листопада. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначається, що виготовлення таких гідів є ініціативою дружини президента України Володимира Зеленського Олени Зеленської.

Цю суму розподілять так:

582 тис. грн на виготовлення українського аудіогіда про Лондонський Тауер;

174, 6 тис. грн на виготовлення українського аудіогіда про музей «Версальський палац».

Перерозподіл цих коштів став можливим у зв’язку зі зменшенням відряджень представників апарату МЗС через епідемію коронавірусу — в результаті було заощаджено 597, 081 тис. грн. Ще 159,591 тис. грн. було заощаджено у зв’язку із закінченням членства України у Виконавчій раді із заборони хімічної зброї.

Очікується, що створення цих україномовних аудіогідів дозволить укріпити позитивний імідж України закордоном, зокрема на культурній арені Великобританії та Франції.

Нагадаємо, у жовтні Зеленська відвідала музей Лондонського Тауера, де за її ініціативою був підписаний меморандум про започаткування першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда.