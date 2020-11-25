До 80% кредиту для ФОП гарантуватиме держава — «дешеві гроші» від Кабміну

https://racurs.ua/ua/n146972-5-mlrd-grn-vydilyv-kabmin-pid-garantiyi-dlya-kredytiv-pidpryiemcyam.html

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Україна гарантуватиме до 80% тіла кредиту, який підприємець бере в банку, згідно з програмою портфельних гарантій для малого та середнього бізнесу. На реалізацію цієї програми виділять 5 млрд грн.

Строк гарантій становитиме від одного до 10 років. Таке рішення 25 листопада ухвалив Кабінет міністрів.

Уряд підтримав запуск ще однієї програми підтримки — це портфельні гарантії від держави по кредитах для малого та середнього бізнесу. Йдеться про додаткові 5 млрд грн, які спрямують на здешевлення позики для ще більшої кількості підприємств, — написав прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, це рішення сприятиме більш доступному кредитуванню.

Уряд виконує свою обіцянку щодо доступу до «дешевих грошей» для малого й середнього бізнесу в Україні, — резюмував глава Кабміну.

Також Кабмін відновить виплату допомоги на дітей для ФОП спрощеної системи першої та другої групи на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року. Зокрема, продовжать виплату особам, які її отримували у травні-серпні без подання нової заяви та документів. Для тих, хто тільки планує звернутися — термін до 15 грудня.