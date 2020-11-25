Зеленський через добу відреагував на убивство українського воїна під Авдіївкою

https://racurs.ua/ua/n146971-zelenskyy-cherez-dobu-vidreaguvav-na-ubyvstvo-ukrayinskogo-voyina-pid-avdiyivkou.html

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ї та друзям старшого солдата В’ячеслава Мінкіна.

Цього українського воїна удень 24 листопада застрелив російський снайпер поблизу Авдіївки. Унаслідок його пострілу вогнепальне важке поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил. Пораненого госпіталізували, але врятувати його життя не вдалося.

Крім того, на Банковій оголосили, що Зеленський 26 листопада поїде до Дніпра на похорон гендиректора КБ «Південне» Олександра Дегтярьова.

Цей тиждень приніс дуже трагічні новини. Вчора через ускладнення, які спричинив COVID-19, пішов з життя генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярев. А надвечір прийшла звістка про те, що ворожий снайпер на Донбасі тяжко поранив нашого бійця — 31-річного В’ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю родинам, які зазнали непоправних втрат, — цитує слова Зеленського прес-служба Офісу президента.

Мінкіна поранили близько опівдня. Лікарі намагалися врятувати військовослужбовця, але рана виявилася занадто важкою. Командування та особовий склад висловили співчуття дружині загиблого.