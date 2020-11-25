Снайпер бойовиків застрелив бійця ООС на Донбасі. Фото: vpk.name

https://racurs.ua/ua/n146944-viyskovyy-zsu-zagynuv-vid-kuli-snaypera-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі не припиняється — ворожі підрозділи ЛДНР, які контролюються Москвою продовжують порушувати мінські угоди.

За минулу добу ворог чотири рази порушив перемир’я на Донбасі. Обстріли зафіксували поблизу населених пунктів Шуми та Південне. Окупанти гатили зі стрілецької зброї й застосували підствольний гранатомет. Про це 25 листопада повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Також стрілецьку зброю кремлівські найманці застосували неподалік Водяного, вдавалися до провокацій. А неподалік Авдіївки працював ворожий спайпер, який стріляв по позиціях бійців ООС. Унаслідок пострілу снайпера вогнепальне важке поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил. Пораненого госпіталізували, але врятувати його життя не вдалося.

В ООС відзначили, що з початку 25 листопада по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, українські військові отримали відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії. Окупанти самостійно знімали на відео стрільбу по українських бійцях і в лютому вбили молодшого сержанта Збройних сил України Володимира Федченка. Згодом українські спецслужби ідентифікували снайперів ворога.