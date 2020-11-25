«Динамо» поступилося «Барселоні» вдома. Фото: facebook.com/fcdynamoua

https://racurs.ua/ua/n146943-barselona-rozgromyla-dynamo-v-lizi-chempioniv-video-goliv-ta-komentari-treneriv.html

Ракурс

Матч Ліги чемпіонів між каталонською «Барселоною» та київським «Динамо» завершився розгромом для киян.

На НСК «Олімпійський» було зафіксовано рахунок 4:0 на користь гостей. Рахунок був відкритий на 52 хвилині зусиллями Деста, а через п’ять хвилин його подвоїв датчанин Брейтуейт, який незабаром оформив дубль, реалізувавши пенальті. Четвертий гол у ворота Бущана залетів наприкінці матчу — забив Антуан Грізманн.

«Динамо» — «Барселона» 0:4

Голи: Дост, 52, Брейтвейт, 57, 70 (пен.), Грізманн, 90+2

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарний, Миколенко, Караваєв (Попов, 59) — Шепелєв (Белуце, 83), Гармаш (Андрієвський, 59) — Шапаренко (Ледньов, 71), Буяльський, Де Пена (Супряга, 70) — Вербич.

Барселона: тер Штеген — Дест, Мингеса, Ленгле (Альба, 65), Фирпо — П’яніч (Пуч, 65), Аленья — Тринкан (де ла Фуенте, 83), Коутіньйо (Грізманн, 65), Педри (Матеус, 73) — Брайтвейт.

Попередження: Попов — П’яніч

Попри поразку «синьо-білі» продовжують займати третє місце в таблиці, оскільки угорський «Ференцварош» в Турині поступився «Ювентусу». Таким чином у киян ще є шанси зіграти в Лізі Європи.

Після гри наставник киян Мірча Луческу заявив, «Барселоні» поталанило використати кілька моментів. Також він наголосив на помилці судді, який не назначив пенальті у ворота «Барселони» через фол на Вербичу.

Мені не сподобалося, що з таким рахунком програли, повинні були боротися до кінця. З самого початку було складно розраховувати на щось в такій групі з «Ювентусом» і «Барселоною». Було ясно, за що ми будемо боротися. Тепер важливо, щоб після коронавірусу всі повернулися і відновилися. Хотілося б, щоб цей період швидше пройшов, — зазначив тренер «Динамо».



А наставник «Барселони» Роналд Куман відзначив, що «у матчі з „Динамо“ була та „Барселона“, яку хочеться бачити».

Нагадаємо, на матч проти «Динамо» каталонська «Барселона» прибула без низки своїх зірок. До Києва не прибув Ліонель Мессі, Де Йонг, Піке, Фаті, Серджи Роберто, Умтіті та Бускетс.