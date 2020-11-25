«Динамо» уступило «Барселоне» дома. Фото: facebook.com/fcdynamoua

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Ракурс

Матч Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо» завершился разгромом для киевлян.

На НСК «Олимпийский» был зафиксирован счет 4:0 в пользу гостей. Счет был открыт на 52 минуте усилиями Деста, а через пять минут его удвоил датчанин Брейтуэйт, который вскоре оформил дубль, реализовав пенальти. Четвертый гол в ворота Бущана залетел в конце матча — забил Антуан Гризманн.

«Динамо» — «Барселона» 0:4

Голы: Дост, 52, Брейтвейт, 57, 70 (пен.), Гризманн, 90 + 2

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 59) — Шепелев (Белуце, 83), Гармаш (Андриевский, 59) — Шапаренко (Леднев, 71), Буяльский, Где Пена (Супряга, 70) — Вербич.

Барселона: тер Штеген — Гост, Мингеса, Ленгле (Альба, 65), Фирпо — Пьянич (Пуч, 65), Аленья — Тринкан (де ла Фуэнте, 83), Коутиньо (Гризманн, 65), Педры (Матеус, 73) — Брайтвейт.

Предупреждения: Попов — Пьянич

Несмотря на поражение «сине-белые» продолжают занимать третье место в таблице, поскольку венгерский «Ференцварош» в Турине уступил «Ювентусу». Таким образом у киевлян еще есть шансы сыграть в Лиге Европы.

После игры наставник киевлян Мирча Луческу заявил, что «Барселоне» удалось создать несколько моментов. Также он отметил ошибку судьи, который не назначил пенальти в ворота «Барселоны» за фол на Вербиче.

Мне не понравилось, что с таким счетом проиграли, должны были бороться до конца. С самого начала было сложно рассчитывать на что-то в такой группе с «Ювентусом» и «Барселоной». Было ясно, за что мы будем бороться. Теперь важно, чтобы после коронавируса все вернулись и восстановились. Хотелось бы, чтобы этот период быстрее прошел, — отметил тренер «Динамо».



А наставник «Барселоны» Роналд Куман отметил, что «в матче с „Динамо“ была та „Барселона“, которую хочется видеть».

Напомним, на матч против «Динамо» каталонская «Барселона» прибыла без ряда своих звезд. В Киев не прибыл Лионель Месси, Де Йонг, Пике, Фати, Серджи Роберто, Умтити и Бускетс.