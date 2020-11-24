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Ракурс
25 ноября отмечают День борьбы с насилием против женщин

25 ноября отмечают День борьбы с насилием против женщин

24 ноя 2020, 22:59
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25 ноября — 330-й день в григорианском календаре. До конца 2020 года остается 36 дней. Генассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Именины 25 ноября отмечают:

Иван, Нил, Лев, Левко, Николай, Савва, Леонтий, Емельян.

Екатерина, Елизавета.

25 ноября — Иоанна Милостивого

Православная церковь 25 ноября чтит патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI—VII вв. Иоанн родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной светской жизнью. Однако после утраты жены и детей, он посвятил себя Богу и начал вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Именно за это и получил прозвище Милостивый.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин объявила Генеральная ассамблея ООН 25 ноября. В этот день в 1960 году в Доминиканской Республике по приказу диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые занимались оппозиционной политической деятельностью.

По инициативе ООН до 10 декабря — Международного дня прав человека — продолжается акция «16 дней против насилия». Тысячи граждан и сотни государственных и общественных организаций из как минимум 100 стран мира в эти дни активизируют свои усилия в борьбе с насилием в отношении женщин.

25 ноября: традиции

  • В древности в этот день заканчивали свадебную неделю. После этого свадьбы играли уже в конце зимы.

  • На Иоанна Милостивого погода, как правило, стоит холодная и ветреная. В северных областях на земле лежит снег. Дни светлые и яркие, но короткие. Темнеть начинает все раньше и раньше.

  • На Иоанна хорошо покупать вещи. Они прослужат долго.

  • 25 ноября нужно сделать хотя бы одно доброе дело.

Народные приметы на 25 ноября:

  • Дождь идет 25 ноября — до 4 декабря будут оттепели;

  • Еще не похолодало — весна будет ранней;

  • Если утром туман — вечером будут заморозки;

  • Облака плывут против ветра — жди снегопада;

  • Какая погода на Иоанна — таким будет и начало декабря;


  • Снег выпал 25 ноября — пролежит до весны, а весна будет поздней.

Источник: Ракурс


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