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Православная церковь 25 ноября чтит патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии
Иоанн родился в семье
губернатора Кипра и сначала жил обычной светской жизнью. Однако после утраты жены и детей, он посвятил себя Богу и начал вести аскетический образ жизни. Известен был своей
добротой и заботой о бедняках. Именно за это и получил прозвище Милостивый.
в VI—VII вв.
25 ноября отмечают День борьбы с насилием против женщин
25 ноября отмечают День борьбы с насилием против женщинhttps://racurs.ua/n146942-25-noyabrya-otmechaut-den-borby-s-nasiliem-protiv-jenschin.htmlРакурс
25 ноября — 330-й день в григорианском календаре. До конца 2020 года остается 36 дней. Генассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Именины 25 ноября отмечают:
Иван, Нил, Лев, Левко, Николай, Савва, Леонтий, Емельян.
Екатерина, Елизавета.
25 ноября — Иоанна Милостивого
Православная церковь 25 ноября чтит патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин объявила Генеральная ассамблея ООН 25 ноября. В этот день в 1960 году в Доминиканской Республике по приказу диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые занимались оппозиционной политической деятельностью.
По инициативе ООН до 10 декабря — Международного дня прав человека — продолжается акция «16 дней против насилия». Тысячи граждан и сотни государственных и общественных организаций из как минимум 100 стран мира в эти дни активизируют свои усилия в борьбе с насилием в отношении женщин.
25 ноября: традиции
В древности в этот день заканчивали свадебную неделю. После этого свадьбы играли уже в конце зимы.
На Иоанна Милостивого погода, как правило, стоит холодная и ветреная. В северных областях на земле лежит снег. Дни светлые и яркие, но короткие. Темнеть начинает все раньше и раньше.
На Иоанна хорошо покупать вещи. Они прослужат долго.
25 ноября нужно сделать хотя бы одно доброе дело.
Народные приметы на 25 ноября:
Дождь идет 25 ноября — до 4 декабря будут оттепели;
Еще не похолодало — весна будет ранней;
Если утром туман — вечером будут заморозки;
Облака плывут против ветра — жди снегопада;
Какая погода на Иоанна — таким будет и начало декабря;
Снег выпал 25 ноября — пролежит до весны, а весна будет поздней.
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