25 ноября отмечают День борьбы с насилием против женщин

https://racurs.ua/n146942-25-noyabrya-otmechaut-den-borby-s-nasiliem-protiv-jenschin.html

Ракурс

25 ноября — 330-й день в григорианском календаре. До конца 2020 года остается 36 дней. Генассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Именины 25 ноября отмечают:

Иван, Нил, Лев, Левко, Николай, Савва, Леонтий, Емельян.

Екатерина, Елизавета.

25 ноября — Иоанна Милостивого

Православная церковь 25 ноября чтит патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI—VII вв. Иоанн родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной светской жизнью. Однако после утраты жены и детей, он посвятил себя Богу и начал вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Именно за это и получил прозвище Милостивый.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин объявила Генеральная ассамблея ООН 25 ноября. В этот день в 1960 году в Доминиканской Республике по приказу диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые занимались оппозиционной политической деятельностью.

По инициативе ООН до 10 декабря — Международного дня прав человека — продолжается акция «16 дней против насилия». Тысячи граждан и сотни государственных и общественных организаций из как минимум 100 стран мира в эти дни активизируют свои усилия в борьбе с насилием в отношении женщин.

25 ноября: традиции

В древности в этот день заканчивали свадебную неделю. После этого свадьбы играли уже в конце зимы.

На Иоанна Милостивого погода, как правило, стоит холодная и ветреная. В северных областях на земле лежит снег. Дни светлые и яркие, но короткие. Темнеть начинает все раньше и раньше.

На Иоанна хорошо покупать вещи. Они прослужат долго.

25 ноября нужно сделать хотя бы одно доброе дело.

Народные приметы на 25 ноября: