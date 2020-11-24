25 листопада відзначають День боротьби з насильством проти жінок

https://racurs.ua/ua/n146942-25-lystopada-vidznachaut-den-borotby-z-nasylstvom-proty-jinok.html

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25 листопада — 330-й день у григоріанському календарі. До кінця 2020 року залишається 36 днів. Генасамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

Іменини 25 листопада святкують

Іван, Ніл, Лев, Левко, Микола, Сава, Леонтій, Омелян.

Катерина, Єлизавета.

25 листопада — Іоанна Милостивого

Православна церква 25 листопада вшановує патріарха Іоанна Милостивого, який, згідно з історичними даними, жив на території Олександрії у VI-VII ст. Він народився в сім’ї губернатора Кіпру і спочатку жив звичайним світським життям. Однак після втрати дружини і дітей, присвятив себе Богу і почав вести аскетичний спосіб життя. Відомий був своєю добротою і турботою про бідняків. Саме за це й отримав прізвисько Милостивий.

Міжнародний день усунення насильства проти жінок оголосила Генеральна асамблея ООН 25 листопада. Цього дня у 1960 році в Домініканській Республіці за наказом диктатора Рафаеля Трухільйо були по-звірячому вбиті три сестри Мірабаль, які займалися опозиційною політичною діяльністю.

За ініціативи ООН до 10 грудня — Міжнародного дня прав людини — триває акція «16 днів проти насильства». Тисячі громадян та сотні державних і громадських організацій з більш ніж 100 країн світу у ці дні активізують свої зусилля у боротьбі з насильством проти жінок.

25 листопада: традиції

В давнину у цей день закінчували весільний тиждень. Після цього справляли весілля вже наприкінці зими.

На Іоанна Милостивого погода, зазвичай, стоїть холодна і вітряна. У північних областях на землі лежить сніг. Дні світлі і яскраві, але короткі. Темніти починає щоразу раніше.

На Іоанна добре купувати речі. Вони прослужать довго.

25 листопада потрібно зробити хоча б одну добру справу.

Народні прикмети на 25 листопада: