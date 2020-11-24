Сильні повені охопили Ізраїль та Італію

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Сильні повені вдарили по Ізраїлю після одного з найбільш дощових днів в історії країни. Штормова погода в регіоні тривала щонайменше три дні. Повені охопили кілька районів Ізраїлю, де впродовж доби випало до 230 мм опадів, що перевищує середньомісячний показник на 70 мм.

Десятки людей опинилися у водяних пастках, зокрема в автомобілях. Близько 20 осіб, включаючи людей похилого віку довелося рятувати у місті Нес-Ціона. У Тель-Авіві близько 10 осіб було врятовано із затоплених квартир і автомобілів. Про це пише видання The Watchers.

В районі Махтеш Ха-Катан на півдні Ізраїлю рятувальники надали допомогу групі туристів у складі 35 осіб, яких раніше оголосили зниклими безвісти. Через спричинені опадами повені поліції довелося тимчасово перекривати деякі автошляхи через загрозу безпеці.

У країні також фіксуються значні перебої з електропостачанням. У багатьох будинках затоплено підвальні приміщення та нижні поверхи, що спричиняє аварійні відключення електропостачання.

Водночас південні райони Італії 20−22 листопада постраждали внаслідок сильних злив, які також спричинили повені. В регіоні Калабрія врятовано понад 200 осіб, пише Floodlist. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. У портовому місті Кротоні за дві доби випало понад 343 мм опадів, а у місті Чіро-Маріна — 456,8 мм опадів. Негода охопила також сусідню Сицилію.