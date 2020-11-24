Сильные наводнения охватили Израиль и Италию

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Сильные наводнения ударили по Израилю после одного из самых дождливых дней в истории страны. Штормовая погода в регионе продолжалась минимум три дня. Наводнения охватили несколько районов Израиля, где в течение суток выпало до 230 мм осадков, что превышает среднемесячный показатель на 70 мм.

Десятки людей оказались в водных ловушках, в частности в автомобилях. Около 20 человек, включая пожилых граждан, пришлось спасать в городе Нес-Циона. В Тель-Авиве около 10 человек были спасены из затопленных квартир и автомобилей. Об этом пишет издание The Watchers.

В районе Махтеш Ха-Катан на юге Израиля спасатели оказали помощь группе туристов в составе 35 человек, которые ранее объявлены пропавшими без вести. Из-за вызванных осадками наводнений полиции пришлось временно перекрывать некоторые автодороги.

В стране также фиксируются значительные перебои с электроснабжением. Во многих домах затоплены подвальные помещения и нижние этажи, что вызывает аварийные отключения электроснабжения.

В то же время, южные регионы Италии 20−22 ноября пострадали в результате сильных ливней, которые также вызвали наводнения. В регионе Калабрия спасены более 200 человек, пишет Floodlist. Местные власти объявили чрезвычайное положение. В портовом городе Кротоне за двое суток выпало более 343 мм осадков, а в городе Чиро-Марина — 456,8 мм осадков. Непогода охватила также соседнюю Сицилию.