Победу Байдена подтвердила Пенсильвания — он обратился к американцам

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Ракурс

Победу Джо Байдена официально объявили в штате Пенсильвания, который был одним из «ключевых» на президентских выборах в США. Сегодня здесь завершился повторный подсчет голосов.

Штаб действующего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании крайне активно оспаривал результаты выборов. Об этом сообщил во вторник, 24 ноября, губернатор штата Том Вольф на странице в Твиттер.

Госдепартамент штата сертифицировал результаты голосований 3 ноября в Пенсильвании на выборах президента и вице-президента США, — написал Вольф.

По его словам, он уже распорядился провести процедуру назначения выборщиков для демократов Джо Байдена и Камалы Харрис.

В то же время избранный президент Байден призвал американское общество отбросить политические разногласия и объединиться.

Выборы закончились. Пришло время отбросить партийность и риторику, призванную демонизировать друг друга. Мы должны объединиться, — написал Байден в Твиттер.



У нас нет времени на поражение, когда дело касается нашей национальной безопасности и внешней политики — мне нужна команда, которая готова (работать — ред.) сразу же. Настройтесь, я представлю ключевых членов этой команды, — отметил Байден.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Согласно предварительным результатам, победу одержал с большим отрывом демократ Джо Байден. Дональд Трамп отказывается признавать поражение и безосновательно заявляет о якобы «масштабных» фальсификациях во время голосования и подсчета голосов.