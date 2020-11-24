Перемогу Байдена підтвердила Пенсильванія — він звернувся до американців

https://racurs.ua/ua/n146940-peremogu-baydena-pidtverdyla-pensylvaniya-vin-zvernuvsya-do-amerykanciv.html

Ракурс

Перемогу Джо Байдена офіційно оголосили у штаті Пенсильванія, який був одним із «ключових» на президентських перегонах у США. Сьогодні тут завершився повторний підрахунок голосів.

Штаб чинного президента США Дональда Трампа у Пенсильванії вкрай активно оскаржував результати виборів. Про це повідомив у вівторок, 24 листопада, губернатор штату Том Вольф на сторінці у Твіттер.

Держдепартамент штату сертифікував результати голосувань 3 листопада в Пенсильванії на виборах президента й віце-президента США, — написав Вольф.

За його словами, він вже розпорядився провести процедуру призначення вибірників для демократів Джо Байдена й Камали Гарріс.

Водночас обраний президент Байден закликав американське суспільство відкинути політичні розбіжності та об'єднатися.

Вибори скінчилися. Настав час відкинути партійність і риторику, покликану демонізувати одне одного. Ми повинні об'єднатися, — написав Байден у Твіттер.



Ми не маємо часу на поразку, коли справа стосується нашої національної безпеки та зовнішньої політики — мені потрібна команда, яка готова (працювати — ред.) одразу ж. Налаштуйтесь, я представлю ключових членів цієї команди, — зазначив Байден.

Нагадаємо, вибори президента США відбулися 3 листопада. За попередніми результатами, перемогу здобув з великим відривом демократ Джо Байден. Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку та безпідставно заявляє про начебто «масштабні» фальсифікації під час голосування та підрахунку голосів.