Перший сніг розвеселив панд у Китаї — кумедне відео — цікаві новини про тварин

https://racurs.ua/ua/n146939-pershyy-snig-potishyv-pand-u-kytayi-kumedne-video.html

Ракурс

Перший сніг розвеселив великих панд у Китаї, які мешкають у спеціальному центрі для розведення ссавців, розташованому у місті Сінін в провінції Цінхай на високогірному Тибетському плато.

Нещодавно вольєр з пандами засипало першим снігом, що неабияк потішило тварин. Відеозапис розваг панд на снігу оприлюднив китайський телеканал CGTN.

За словами наглядачів звіринця, чотирирічні панди Ци Гуо та Юань Ман завжди бурхливо реагують на сніг. У виданні додали, що грайливі гігантські панди зустріли снігопади на північному заході провінції Цінхай 21 листопада.

Раніше ці тварини мешкали на значно теплішій дослідницькій базі з розведення панд у провінції Сичуань. Проте торік у червні їх перевезли до нового притулку. З настанням стійкого похолодання наглядачі планують перемістити панд у спеціально підготовлені для зимівлі приміщення.