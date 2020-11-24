Первый снег порадовал панд в Китае — забавное видео

https://racurs.ua/n146939-pervyy-sneg-poradoval-pand-v-kitae-zabavnoe-video.html

Ракурс

Первый снег развеселил больших панд в Китае, которые живут в специальном центре для разведения млекопитающих, расположенном в городе Синин, провинции Цинхай на высокогорном Тибетском плато.

Недавно вольер с пандами засыпало первым снегом, что изрядно позабавило животных. Видеозапись развлечений панд на снегу обнародовал китайский телеканал CGTN.

По словам надзирателей зверинца, четырехлетние панды Ци Гуо и Юань Ман всегда бурно реагируют на снег. В издании добавили, что игривые гигантские медведи встретили снегопады на северо-западе провинции Цинхай 21 ноября.

Ранее эти животные обитали на значительно более теплой исследовательской базе по разведению панд в провинции Сычуань. Однако в июне прошлого года их перевезли в новое убежище. С наступлением устойчивого похолодания надзиратели планируют переместить панд в специально подготовленные для зимовки помещения.