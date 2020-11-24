Нового мэра Ровно объявил ТИК

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Ракурс

Александр Третьяк, кандидат от «Европейской Солидарности», одержал победу на выборах мэра Ровно.

По данным Территориальной избирательной комиссии, которая вечером 24 ноября завершила подсчет голосов, ректора Ровенской духовной семинарии поддержали 27 тыс. 451 избиратель (50,24%). Согласно официальной информации, во втором туре выборов городского главы Ровно оппонент Третьяка — Виктор Шакирзян набрал на 1394 голосов меньше. За Шакирзяна проголосовали 26 тыс. 57 избирателя (47,76%).

35-летний Александр Третьяк — ректор Ровенской духовной семинарии христиан веры евангельской. Имеет два высших образования. Окончил Международный экономико-гуманитарный университет, где получил квалификацию преподавателя английского и немецкого языков. В духовной семинарии работал с 2007 года. В 2008—2016 годы ездил волонтером в Африку, где работал в детских приютах. Во время АТО организовывал доставку гуманитарных грузов в самые горячие точки Донбасса.

Напомним, 22 ноября в Украине состоялся второй тур местных выборов. По данным ЦИК явка избирателей составила 29,53%.