Нового мера Рівного оголосила ТВК

Мера Рівного оголосила ТВК

https://racurs.ua/ua/n146938-novogo-mera-rivnogo-ogolosyla-tvk.html

Ракурс

Олександр Третяк, кандидат від «Європейської Солідарності», здобув перемогу на виборах мера Рівного.

За даними ТВК, яка ввечері 24 листопада завершила підрахунок голосів, ректора Рівненської духовної семінарії підтримали 27 тис. 451 виборець (50,24%). Згідно з офіційною інформацією, у другому турі виборів міського голови Рівного опонент Третяка — Віктор Шакирзян набрав на 1394 голосів менше. За Шакирзяна проголосували 26 тис. 57 виборці (47,76%).

35-річний Олександр Третяк — ректор Рівненської духовної семінарії християн віри євангельської. Має дві вищі освіти. Закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет, де здобув кваліфікацію викладача англійської мови та літератури, німецької мови та літератури. У духовній семінарії працював з 2007 року. У 2008−2016 роках їздив волонтером до Африки, де працював у сиротинцях. Під час АТО організовував доставку гуманітарних вантажів в найгарячіші точки Донбасу.

Нагадаємо, 22 листопада в Україні відбувся другий тур місцевих виборів. За даними ЦВК явка виборців становила 29,53%.