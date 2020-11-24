Нову реформу освіти ініціює МОН — до школи у п’ять років — новини освіти

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Нову реформу освіти ініціює Міністерство освіти і науки. Виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет підтримав і назвав доцільним початок шкільного навчання дітей з п’яти років. МОН готове розробити освітні й навчальні програми для п’ятирічок, якщо таку ідею схвалить українське суспільство.

Про це у своєму Телеграм-каналі 24 листопада написав очільник профільного міністерства Сергій Шкарлет.

Для мене дуже важливою є думка кожного громадянина щодо організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з п’яти років. Свідомо розпочав суспільний діалог на цю тему. У разі підтримки передбачено розроблення відповідних до віку дітей освітніх і навчальних програм, — зазначив Шкарлет.

Також він навів кілька ключових аргументів щодо нової освітньої реформи:

наступність дошкільної та початкової ланок освіти;

чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою ця дитина стає в дорослому житті;

сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

П’ятирічні та шестирічні діти потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання та дозвілля. «Це дорого», — кажуть експерти. Але наші діти не гірші за тих, хто навчається в більш розвинених країнах, — резюмував Шкарлет.

Він назвав недоцільними аргументи на користь «економії» і пообіцяв «знайти можливості та підтримку» для реалізації реформи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скасовувати 12-річну систему шкільної освіти в Україні наразі не планують. Проте питання щодо тривалості і формату навчання у школах залишається відкритим.