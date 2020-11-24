Жертвами масової різанини в Ефіопії стали 600 осіб

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Жертвами масової різанини в Ефіопії стали 600 осіб, тривають пошуки тих, хто вважається зниклим безвісти.

Такі дані у Твіттер 24 листопада оприлюднила Комісія з прав людини Ефіопії (EHRC) після відвідин міста Май-Кадру в регіоні Тиграй та низки інших ефіопських міст.

За словами правозахисників, різанину в Ефіопії влаштувало угруповання САМРА, яке підтримує «Народний фронт звільнення Тиграй». Бойовики виступають за незалежність регіону. Вони нібито разом із поліцією проводили рейди, внаслідок яких вбили сотні осіб через їхнє походження.

Уцілілі розповіли, що деякі люди допомагали потерпілим і переховували їх у своїх будинках, церквах і на полях.

Нагадаємо, конфлікт між урядовими військами і «Народним фронтом звільнення Тиграй» перейшов у військову фазу 3 листопада. Наказ про початок бойових дій і використання авіації на території держави віддав лауреат Нобелівської премії миру — прем'єр Абий Ахмед Алі. Також відомо, що збройні формування значно перевершують урядові сили.

«Народний фронт звільнення Тиграй» спочатку був підпільним рухом, який з часом перетворився на політичну партію. 9 вересня 2020 року адміністрація Тиграю провела в регіоні вибори без дозволу центрального уряду.

Раніше уряд країни дав фронту три доби на припинення опору.