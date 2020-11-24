Коли COVID-хворий перестає бути заразним, розповів лікар

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Коли COVID-хворий перестає інфікувати інших людей, розповів лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров.

За словами лікаря, пацієнт може бути не контагіозним навіть за наявності позитивного ПЛР-тесту. Відповідне відео 24 листопада Міністерство охорони здоров’я опублікувало у Телеграм-каналі «Коронавірус інфо».

Наукові дослідження свідчать, що через 8−10 діб після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не є заразним, навіть якщо при ПЛР-дослідженні виявляються фрагменти вірусу, — пояснив лікар.

Дубров також наголосив, що 10 днів — це той термін, коли можна говорити, що особа, яка перехворіла, не розповсюджує вірус.

Нагадаємо, 24 листопада головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, яким має бути план дій після появи перших симптомів коронавірусу. За його словами, якщо медики відмовляються від проведення тестування, необхідно одразу ж телефонувати на гарячу лінію МОЗ: 0 800 60 20 19. Ляшко закликав українців не відсиджуватися із симптомами вдома по 5−10 днів, а консультуватися з лікарями та спеціалістами.