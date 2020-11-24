Когда COVID-больной перестает быть заразным, пояснил врач

https://racurs.ua/n146935-kogda-covid-bolnoy-perestaet-byt-zaraznym-poyasnil-vrach-video.html

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Когда COVID-больной перестает инфицировать других людей, рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров.

По словам врача, пациент может быть не контагиозным даже при наличии положительного ПЦР-теста. Соответствующее видео 24 ноября Министерство здравоохранения опубликовало в Телеграм-канале «Коронавирус инфо».

Научные исследования показывают, что спустя 8−10 суток после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не является заразным, даже если при ПЦР-исследовании обнаруживаются фрагменты вируса, — пояснил врач.

Дубров также отметил, что 10 дней — это тот срок, когда можно говорить, что переболевший человек больше не распространяет вирус.

Напомним, 24 ноября главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, каким должен быть план действий после появления первых симптомов коронавируса. По его словам, если медики отказываются от проведения тестирования, необходимо сразу же звонить на горячую линию Минздрава: 0800 60 20 19. Ляшко призвал украинцев не отсиживаться с симптомами дома по 5−10 дней, а консультироваться с врачами и специалистами.