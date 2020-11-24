Жертвами массовой резни в Эфиопии стали 600 человек

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Ракурс

Жертвами массовой резни в Эфиопии стали 600 человек, сейчас продолжаются поиски тех, кто считается пропавшим без вести.

Такие данные в Твиттере 24 ноября обнародовала Комиссия по правам человека Эфиопии (EHRC) после посещения города Май-кадра в регионе Тыграй и ряда других городов.

По словам правозащитников, резню в Эфиопии устроила группировка САМРА, которая поддерживает «Народный фронт освобождения Тыграй». Боевики выступают за независимость региона. Они якобы вместе с полицией проводили рейды, в результате которых убили сотни людей из-за их происхождения.

Уцелевшие рассказали, что некоторые люди помогали пострадавшим и прятали их в своих домах, церквях и на полях.

Напомним, конфликт между правительственными войсками и «Народным фронтом освобождения Тыграй» перешел в военную фазу 3 ноября. Приказ о начале боевых действий и использования авиации на территории государства отдал лауреат Нобелевской премии мира — премьер Абый Ахмед Али. Также известно, что вооруженные формирования значительно превосходят правительственные силы.

«Народный фронт освобождения Тыграй» сначала был подпольным движением, которое со временем трансформировалось в политическую партию. 9 сентября 2020 года администрация Тыграй провела в регионе выборы без разрешения центрального правительства.

Ранее правительство страны дало фронту трое суток на прекращение сопротивления и сложение оружия.