Новую реформу образования инициирует МОН — в школу с пяти лет

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Новую реформу образования инициирует Министерство образования и науки. Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет поддержал и назвал целесообразным начало школьного обучения детей с пяти лет. МОН готово разработать образовательные и учебные программы для пятилеток, если такую идею одобрит украинское общество.

Об этом в своем Телеграм-канале 24 ноября написал глава профильного министерства Сергей Шкарлет.

Для меня очень важно мнение каждого гражданина об организации 12-летнего школьного обучения, начиная с пяти лет. Сознательно начал общественный диалог на эту тему. В случае поддержки, предусмотрена разработка соответствующих возрасту детей образовательных и учебных программ, — отметил Шкарлет.

Также он привел несколько ключевых аргументов в пользу новой образовательной реформы:

преемственность дошкольного и начального звеньев образования;

чем раньше начинается освоение ребенком полезных навыков, развитие способностей, тем успешнее этот ребенок становится во взрослой жизни;

современные дети развиваются гораздо быстрее, и значительную роль в этом играет бешеный темп развития информационных технологий.

Пятилетние и шестилетние дети требуют разных подходов и компетенций по форме и продолжительности обучения и досуга. «Это дорого», — говорят эксперты. Но наши дети не хуже тех, кто учится в более развитых странах, — резюмировал Шкарлет.



Он назвал нецелесообразными аргументы в пользу «экономии» и пообещал «найти возможности и поддержку» для реализации реформы.