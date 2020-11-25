Снайпер боевиков застрелил бойца ООС на Донбассе. Фото: vpk.name

https://racurs.ua/n146944-voennyy-vsu-pogib-ot-puli-snaypera-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе не прекращается — вражеские подразделения ЛДНР, которые контролируются Москвой, продолжают нарушать минские соглашения.

За минувшие сутки враг четыре раза нарушил перемирие на Донбассе. Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. Оккупанты стреляли из стрелкового оружия и применили подствольный гранатомет. Об этом 25 ноября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Также стрелковое оружие кремлевские наемники применили неподалеку Водяного, прибегали к провокациям. А неподалеку Авдеевки работал вражеский спайпер, который стрелял по позициям бойцов ООС. В результате выстрела снайпера огнестрельное тяжелое ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Раненого госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

В ООС отметили, что с начала 25 ноября по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, украинские военные получили видео работы подразделения снайперов ФСБ России. Оккупанты самостоятельно снимали на видео стрельбу по украинских бойцах и в феврале убили младшего сержанта Вооруженных сил Украины Владимира Федченко. Впоследствии украинские спецслужбы идентифицировали снайперов врага.