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Інженерний батальйон створять Україна, Угорщина, Румунія та Словаччина
Інженерний батальйон створять Україна, Угорщина, Румунія та Словаччинаhttps://racurs.ua/ua/n146970-injenernyy-batalyon-stvoryat-ukrayina-ugorschyna-rumuniya-ta-slovachchyna.htmlРакурс
Багатонаціональний інженерний батальйон створять Україна, Угорщина, Румунія та Словаччина. Кабінет міністрів уповноважив міністра оборони Андрія Тарана підписати відповідний протокол.
Про це стало відомо під час засідання уряду 25 листопада.
Нагадаємо, у червні 2018 року Кабмін вже приймав рішення про підписання протоколу між урядами України, Угорщини, Румунії і Словацької Республіки щодо створення багатонаціонального інженерного батальйону. Тоді Кабмін уповноважив міністра оборони Степана Полторака на підписання цього протоколу.
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