Інженерний батальйон створять Україна, Угорщина, Румунія та Словаччина

https://racurs.ua/ua/n146970-injenernyy-batalyon-stvoryat-ukrayina-ugorschyna-rumuniya-ta-slovachchyna.html

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Багатонаціональний інженерний батальйон створять Україна, Угорщина, Румунія та Словаччина. Кабінет міністрів уповноважив міністра оборони Андрія Тарана підписати відповідний протокол.

Про це стало відомо під час засідання уряду 25 листопада.

Нагадаємо, у червні 2018 року Кабмін вже приймав рішення про підписання протоколу між урядами України, Угорщини, Румунії і Словацької Республіки щодо створення багатонаціонального інженерного батальйону. Тоді Кабмін уповноважив міністра оборони Степана Полторака на підписання цього протоколу.