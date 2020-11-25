Мовний конфлікт виник в Одесі. Фото: tverezo.info

https://racurs.ua/ua/n146969-movnyy-konflikt-v-odesi-ukrayinomovniy-pensionerci-pogrojuvaly-v-yaznyceu-video.html

Ракурс

Мовний конфлікт в Одесі, вже не перший в цьому місті, спровокував справжній скандал.

У трамваї Одеси чоловік накинувся на україномовну жінку та погрожував їй в’язницею. Інцидент стався в салоні трамваю № 5. Конфлікт виник через те, що пенсіонерка почала сваритися з іншою через те, що та відмовлялася говорити українською. У сварку втрутився чоловік, який представився співробітником поліції. Відео скандалу опублікував у соціальній мережі Facebook Євген Натоптанний.

Бабка, у в’язницю хочеш? Я тобі зараз організую. Їдь у Львів чи Тернопіль і там свисти. Я тобі зараз дам кацапську. Сиди і не гавкай. Ось вийдеш на Канатній… — погрожував чоловік.

За стареньку ніхто в тролейбусі не заступився, а агресивний чоловік вийшов на наступній зупинці.

За інформацією УНІАН, одеська поліція почала перевірку за фактом скандалу, що розгорівся в трамваї через українську мову нібито за участі співробітника правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що в Одесі вчителька малювання накинулася на україномовну дитину за те, що та забула альбом та відповіла педагогу українською. Вона принижувала п’ятикласницю, кричала на неї і довела до сліз.