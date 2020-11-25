Языковой конфликт возник в Одессе. Фото: tverezo.info

https://racurs.ua/n146969-yazykovoy-konflikt-v-odesse-ukrainoyazychnoy-pensionerke-ugrojali-turmoy-video.html

Ракурс

Языковой конфликт в Одессе, уже не первый в этом городе, спровоцировал настоящий скандал.

В трамвае Одессы мужчина набросился на украиноязычную женщину и угрожал ей тюрьмой. Инцидент произошел в салоне трамвая № 5. Конфликт возник из-за того, что пенсионерка начала ругаться с другой из-за того, что та отказывалась говорить на украинском. В ссору вмешался мужчина, представившийся сотрудником полиции. Видео скандала опубликовал в социальной сети Facebook Евгений Натоптанный.

Бабка, в тюрьму хочешь? Я тебе сейчас организую. Езжай во Львов или Тернополь и там свисти. Я тебе сейчас дам кацапскую. Сиди и не гавкай. Вот выйдешь на Канатной… — угрожал мужчина.

За старушку никто в троллейбусе не вступился, а агрессивный мужчина вышел на следующей остановке.

По информации УНИАН, одесская полиция начала проверку по факту скандала, разгоревшегося в трамвае из-за украинского языка якобы с участием сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Одессе учительница рисования набросилась на украиноязычного ребенка из-за того, что та забыла альбом и ответила педагогу на украинском. Она унижала пятиклассницу, кричала на нее и довела до слез.