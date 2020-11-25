Кабмін затвердив кандидатури голів ОДА в Харкові та Ужгороді, колаж — Ракурс

https://racurs.ua/ua/n146967-kabmin-zatverdyv-kandydatury-goliv-oda-v-harkovi-ta-ujgorodi.html

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Кабінет міністрів продовжує кадрові зміни в регіонах. Уряд 25 листопада погодив звільнення голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексія Петрова та Харківської ОДА Олексія Кучера.

Водночас міністри заслухали і погодили призначення на ці посади відповідно Анатолія Полоскова і Айни Тимчук.

Полоскову 52 роки, він прийде у владу із бізнесу. Наразі очолює одне з виноробних підприємств Закарпаття.

Його планували призначити в ОДА раніше, але у квітні цього року віддали перевагу Олексію Петрову.

На посаду голови Харківської ОДА погоджено призначення людини з команди мера Харкова Геннадія Кернеса. Айна Тимчук наразі керує апаратом Дніпропетровської ОДА. А раніше була заступником міського голови Харкова Кернеса.

У 2017 році чиновниця потрапила у поле журналістів Bihus.info, які стверджують, що вона приховувала майно через дітей, а її колишній чоловік зареєстрував бізнес на бабусю.

Нагадаємо, що президент Зеленський продовжує «чистити» голів областей. 24 листопада він звільнив голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і призначив в.о. Романа Примуша. Перед цим глава держави здійснив заміну голови ОДА в Сумах.

Експерти вважають численні кадрові зміни восени цього року наслідком провалених місцевих виборів і звільненням з ОП Сергія Трофімова, який і робив раніше призначення у регіонах.