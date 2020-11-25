Харківську ОДА може очолити Айна Тимчук. Фото: citysites.ua

https://racurs.ua/ua/n146953-harkivsku-oda-ocholyt-ludyna-z-komandy-kernesa-zmi.html

Ракурс

Харківську обласну державну адміністрацію може очолити людина з команди мера Харкова Геннадія Кернеса.

Кабінет міністрів 25 листопада погодить призначення на посаду голови кандидатуру Айни Тимчук, яка обіймає посаду керівника апарату Дніпропетровської ОДА. В облдержадміністрація чиновниця працювала з 2000 по 2010 роки. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на джерела в керівництві Офісу президента та фракції «Слуга народу».

Зазначається, що Тимчук у 2010−2014 роках працювала заступником міського голови Харкова Геннадія Кернеса, в мерії керувала справами міськради. У 2015 році вона стала заступницею голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. З 2018 року очолює апарат облдержадміністрації.

У 2017 році чиновниця потрапила у поле журналістів Bihus.info, які стверджують, що вона приховувала майно через дітей, а її колишній чоловік зареєстрував бізнес на бабусю. Наразі її чоловік очолює департамент захисту навколишнього середовища та природокористування Харківської ОДА.

Нагадаємо, 24 листопада президент Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета. У цьому регіоні тимчасово керувати ОДА буде Роман Примуш.